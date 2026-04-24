ЦАХАЛ опубликовал новые свидетельства использования "Хизбаллой" машин скорой помощи. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала множество доказательств факта использования террористической организацией "Хизбалла" медицинских учреждений и оборудования, такого как машины скорой помощи, для прикрытия террористической деятельности – в нарушение международного законодательства.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Хизбалла" использует медицинский транспорт и персонал в качестве прикрытия для перевозки оружия и боевиков, тем самым подрывая предоставляемую медикам международным правом неприкосновенность.

В ЦАХАЛе отмечают, что эвакуация гражданского населения в Южном Ливане, призванная защитить мирных жителей, затрудняет боевикам Хизбаллы возможность скрываться и перемещаться в этом районе. Поэтому "Хизбалла" стала более активно использовать машины скорой помощи для перевозки боевиков между различными точками.

На этой неделе силы бригады "Голани" провели обыски в районе Кантара после ликвидации вооруженных боевиков, нарушивших прекращение огня и представлявших угрозу. В ходе обысков была обнаружена машина скорой помощи, которую боевики использовали для сокрытия оружия, при обыске в ней нашли взрывные устройства, минометы, магазины и гранату.

В другом инциденте боевик "Хизбаллы", находясь рядом с машиной скорой помощи, открыл огонь по израильским военнослужащим из РПГ, он был ликвидирован, после чего в машине скорой помощи были обнаружены оружие и боеприпасы, которые использовались боевиком для закрепления в районе и ведения боя из "защищенной" позиции.

ЦАХАЛ также опубликовал видеозапись воздушного наблюдения, на которой видно, как боевики, пережившие попытку точечной ликвидации, убегают и прячутся до прибытия машины скорой помощи. После этого медики забирают их в машину на носилках внутри мешка для трупов – хотя террористы даже не ранены.