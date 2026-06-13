В Крыму украинские дроны атаковали крупное предприятие по производству диоксида титана

В ночь на 13 июня украинские дроны атаковали завод "Крымский титан" в Армянске в аннексированном Крыму, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

В результате удара на предприятии начался сильный пожар, производство остановлено.

Назначенный Россией глава администрации Армянска Василий Телиженко написал на своей странице во "ВКонтакте" об "аварийной ситуации" на "Крымском титане".

Никаких подробностей произошедшего Телиженко не привел, но заверил жителей, что "все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии". "Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет", – добавил он.

Украинский канал "Крымский ветер" пишет, что в местных пабликах жители жалуются на запах серы и гарь в Армянске. "Весь завод разбили. 23 прилета было", – цитирует телеграм-канал один из постов. При этом источники "Крымского ветра" сообщили, что работавших на предприятии не эвакуировали – "сказали сидеть до конца рабочей смены".

"Крымский титан" – крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству диоксида титана, подчеркивает "Медуза".