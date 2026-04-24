Тревога в поселке Зарит: проникновение вражеского БПЛА
время публикации: 24 апреля 2026 г., 14:19 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 14:53
Воздушная тревога сработала в поселке Зарит на линии противостояния в связи с запуском вражеского беспилотника, вскоре сработала ракетная тревога, и затем вновь тревога о нарушении воздушного пространства.
В 14:21 тревога сработала в Шомере и Эвен-Менахеме.
В 14:36 ЦАХАЛ сообщил о завершении инцидента: запущенные по Израилю БПЛА удалось сбить, пострадавших нет.