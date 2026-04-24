Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 апреля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. Во второй половине дня усилится ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 11-23 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 10-26, на побережье Мертвого моря – 17-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 10-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-29, на Голанских высотах – 9-24.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 20-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник – местами дожди. Во вторник-четверг – повышение температуры, малооблачно.