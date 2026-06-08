ЦАХАЛ расценивает операцию против Ирана не как новую, а как продолжение "Рычания льва"

В Армии обороны Израиля рассматривают возобновление военных действий против Ирана не как начало нового раунда противостояния, а как продолжение операции "Рычание льва", сообщает новостная служба "Кан".

По словам представителей ЦАХАЛа, на протяжении всего периода прекращения огня возобновление боевых действий рассматривалось как один из вероятных сценариев, и ЦАХАЛ заранее готовился к возможному возобновлению обстрелов и разработал соответствующие оперативные планы.

В ЦАХАЛе отметили, что ночью по Израилю были выпущены 22 ракеты из Ирана и еще две ракеты из Йемена. Один из запусков йеменских хуситов был перехвачен, вторая ракета не достигла территории Израиля.

В ответ Израиль провел несколько волн ударов по территории Ирана. Среди атакованных целей были системы иранского ПВО, нефтехимический комплекс, а также три предприятия, связанные с производством компонентов для баллистических ракет.

В армии подчеркивают, что речь идет не об ответных акциях, а о продолжении военной кампании против иранского режима и его военного потенциала. По словам военных, Израиль намерен использовать результаты предыдущих месяцев боевых действий для дальнейшего усиления давления на Иран.

В ЦАХАЛе также сообщили, что впервые одновременно были задействованы четыре эшелона противовоздушной обороны, а система ПВО была усилена девятью дополнительными батареями.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что поддерживают тесную координацию с США. По их словам, американская сторона участвовала в координации оборонительных действий, однако удары по территории Ирана наносились исключительно Израилем.

В армии отмечают, что готовятся как к нескольким дням интенсивных боевых действий, так и к более продолжительной кампании. Одновременно продолжается подготовка к различным сценариям, включая возможное подключение "Хизбаллы" к боевым действиям.