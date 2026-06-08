Трамп: "Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня"
время публикации: 08 июня 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 13:47
Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Ранее Трамп потребовал от них прекратить стрелять.
"Окончательные переговоры о "мире" уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено "окончательное соглашение". Двигаться нужно быстро. Спасибо за внимание", – написал Трамп.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026