Трамп: "Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Ранее Трамп потребовал от них прекратить стрелять.

"Окончательные переговоры о "мире" уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено "окончательное соглашение". Двигаться нужно быстро. Спасибо за внимание", – написал Трамп.