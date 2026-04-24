Нетаниягу сообщил, что ему удалили раковую опухоль: "Слава Богу, я здоров"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что он ранее попросил отсрочить публикацию его ежегодного медицинского отчета, который должен был быть опубликован сегодня, 24 апреля.

"Я попросил отложить его публикацию на два месяца, чтобы он не вышел во время войны и не позволил террористическому режиму Ирана распространять еще больше лживой пропаганды против Израиля", – сообщил премьер-министр.

"Я хочу поделиться с вами тремя вещами, – продолжил Нетаниягу. – Слава Богу, я здоров. Я в отличной физической форме. У меня была небольшая медицинская проблема с предстательной железой, которая была полностью вылечена. Слава Богу, это в прошлом".

Глава правительства напомнил, что полтора года назад он перенес хирургическую операцию по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы, вследствие чего проходил регулярные медицинские проверки.

"На последнем обследовании было обнаружено крошечное образование менее сантиметра в предстательной железе, – сообщил Биньямин Нетаниягу. – При обследовании выяснилось, что это очень ранняя стадия злокачественной опухоли, без какого-либо распространения или метастазов".

По словам премьер-министра, врачи сообщили ему, что это распространенная проблема для мужчин его возраста и предложили на выбор два варианта – ограничиться наблюдением или же пройти лечение и устранить проблему.

"Вы же меня знаете, когда мне вовремя предоставляют информацию о возможной угрозе, я предпочитаю разобраться с ней немедленно, – написал премьер. – Это верно как на национальном уровне, так и на личном. Именно так я и поступил, я прошел целенаправленное лечение, которое устранило проблему без следа".

По словам главы правительства, он прошел несколько коротких сеансов лечения в больнице "Адаса" в Иерусалиме, во время которых он читал книги, после чего вернулся к работе. Злокачественное образование полностью исчезло. Нетаниягу поблагодарил врачей и весь медицинский персонал больницы.

"К вам, дорогие израильтяне, у меня только одна просьба, – указал премьер. – Берегите свое здоровье, проходите обследования и прислушивайтесь к рекомендациям врачей". Нетаниягу также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.