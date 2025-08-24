Спасение заложников или политическое выживание. Обсуждение инициативы Ганца

В политической системе продолжается обсуждение пресс-конференции главы партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

Напомним, что Ганц предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, главе "Еш Атид" Яиру Лапиду и главе НДИ Авигдору Либерману создать "правительство спасения заложников" сроком на полгода, осуществить сделку с ХАМАСом, провести закон о призыве и установить дату выборов весной 2026 года.

На данный момент премьер-министр и глава оппозиции не отреагировали на предложение Ганца. Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан Бет", что речь идет не о предложении по

спасению заложников, а о предложении по спасению самого Бени Ганца. "Это было жалкое зрелище. Мы видели напуганного, усталого и паникующего человека, который пытается спасти себя, юлит, ползает и пытается использовать самые деликатные темы в своих политических целях", – сказал Либерман. Само обсуждение предложения Ганца глава НДИ назвал пустой тратой времени.

Из партии "Кахоль Лаван" передали: "Тот, кто 7 октября вел политические подсчеты, не должен 24 августа раздавать оценки тем, кто пытается спасти заложников".

Депутат Кнессета Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") заявил, что его партия не войдет в коалицию одна. "Нет смысла присоединяться одним. Не хватит мандатов для достижения целей", – сказал Гинзбург.

Министр диаспоры Амихай Шикли ("Ликуд") заявил, что никто не относится к Ганцу с пренебрежением. "Я не считаю, что нужно закрывать дверь перед этим предложением, хоть мне и не кажется, что есть реальные шансы на его реализацию", – сказал Шикли.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") потребовал от всех партий коалиции пообещать, что Ганц не войдет в коалицию. "Мы добились успехов в войне с Ираном без Ганца. Мы добились успехов в войне с "Хизбаллой" без Ганца. Если мы хотим добиться успеха в Газе, Ганца не должно быть в коалиции", – заявил Бен-Гвир.