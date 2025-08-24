x
Движение поездов в Израиле в основном восстановлено, но сегодня есть проблемы с транспортом

время публикации: 24 августа 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 10:45
Flash90/Miriam Alster

Несмотря на ослабление транспортного хаоса и возвращение большей части поездов к работе по расписанию, утром в воскресенье, 24 августа, в центральном регионе Израиля было очень много пассажиров на железнодорожных станциях.

Многие не могли попасть вовремя в вагоны из-за столпотворения на платформах.

В частности, СМИ сообщают о подобных проблемах на тель-авивской станции "Савидор-Мерказ" и в Хадере.

Местами возникали похожие проблемы и на автобусных остановках.

Как сообщает компания "Ракевет Исраэль", сегодня поезда с юга доходят до станции "Тель-Авив а-Хагана", снова открыты для пассажиров станции "Лод-Ганей Авив" и "Кфар-Хабад". С понедельника порядок движения поездов должен быть восстановлен практически полностью.

Проблемы связаны с ремонтными работами, которые проводились после повреждения контактной сети в районе Тель-Авива.

Израиль
