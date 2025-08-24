"Едиот Ахронот": муниципалитет Тель-Авива предъявил ультиматум синагогам города

В политической системе резко отреагировали на обращение муниципалитета Тель-Авива к религиозным общинам города.

Как сообщила газета "Едиот Ахронот", мэр Тель-Авива Рон Хульдаи направил письмо руководству всех синагог Тель-Авива с требованием "предоставлять услуги без связи с полом и конфессиональной принадлежностью".

Синагоги, которые откажутся подписать это требование, окажутся перед угрозой закрытия.

Это требование означает, что помещения могут быть использованы представителями самых разнообразных направлений иудаизма (не только ортодоксальных), а также других религий.

Министр национальных традиций Амихай Элиягу заявил, что "мэр города всеми силами пытается вернуть картины Йом Кипур 2023 года".

По словам Амихая Элиягу, "в то время как от мечетей никто не требует отказаться от молитвы с разделением, муниципалитет предъявляет особые претензии синагогам".

Министр связи Шломо Караи заявил, что муниципалитет Тель-Авива – это "проклятые злодеи" и "наследники Антиоха".

Комиссия Кнессета по внутренним делам приняла решение провести специальное совещание по этому вопросу. "Речь идет о грубом вмешательстве в вопросы, касающиеся свободы вероисповедания", – заявила депутат комиссии Лимор Сон-Армелех, входящая в состав комиссии.