ЦАХАЛ: 111 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в Газе
время публикации: 24 августа 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 14:27
ЦАХАЛ сообщает, что 24 августа в секторе Газы с воздуха были сброшены 111 контейнеров с гуманитарной помощью.
В операции были задействованы, помимо Армии обороны Израиля, представители таких стран, как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Индонезия.
"Армия обороны Израиля продолжит работу по улучшению ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая при этом ложные утверждения о голоде в секторе", – заявляет ЦАХАЛ.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 августа 2025