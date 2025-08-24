x
Израиль
Израиль

ЦАХАЛ: 111 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в Газе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 августа 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 14:27
ЦАХАЛ: 111 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ сообщает, что 24 августа в секторе Газы с воздуха были сброшены 111 контейнеров с гуманитарной помощью.

В операции были задействованы, помимо Армии обороны Израиля, представители таких стран, как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Индонезия.

"Армия обороны Израиля продолжит работу по улучшению ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая при этом ложные утверждения о голоде в секторе", – заявляет ЦАХАЛ.

