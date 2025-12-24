Замминистра Коэн раскрыл псевдоним агента ШАБАКа в Газе

Заместитель министра в министерстве главы правительства Альмог Коэн раскрыл псевдоним агента ШАБАКа в Газе, который предупреждал о готовящемся нападении ХАМАСа 7 октября.

Коэн выступал с трибуны Кнессета в рамках рассмотрения в предварительном чтении законопроекта о паритетной следственной комиссии по изучению провалов 7 октября.

По словам Коэна, около 3:30 утра в ночь на 7 октября, этот агент сообщил своему куратору в Общей службе безопасности (ШАБАК), что террористы "нухба" собираются в мечетях. "Почему никто не передал нам эту информацию? Почему мы должны были погибать на улицах?", - кричал с трибуны Кнессета Коэн, который 7 октября воевал с террористами в Офаким.

Он обвинил бывшего главу ШАБАКа Ронена Бара и бывшего главу военной разведки (АМАН) Аарона Халиву в том, что их действия привели к катастрофе. "Кто требует создания государственной следственной комиссии? Халива, руки которого обагрены кровью, Халива, который сидел в трусах и играл в шеш-беш", - сказал Альмог Коэн.

Прозвище агента продолжают публиковать израильские СМИ.