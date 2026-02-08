x
08 февраля 2026
Израиль

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к убийству в Кафр-Каре

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 08 февраля 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 23:05
Задержаны четверо подозреваемых в причастности к убийству в Кафр-Каре
Пресс-служба полиции Израиля

Спустя несколько часов после того, как в Кафр-Каре был убит мужчина и ранена женщина, полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых. Полиция намерена обратиться в суд для продления срока содержания под стражей подозреваемых.

Сведения о личностях задержанных не разглашаются.

Жертвой преступления стал местный житель около 30 лет. Также ранена 25-летняя женщина, которая, по данным израильских СМИ, стала случайной жертвой – она вышла из дома на звуки выстрелов, и преступники открыли по ней огонь перед тем, как скрыться. Женщина доставлена в больницу с ранением средней тяжести.

Израиль
