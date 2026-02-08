Парламентские выборы в Японии: триумф Санаэ Такаити

Рискованный шаг премьер-министра Японии Санаэ Такаити провести досрочные выборы, чтобы заручиться мандатом избирателей, оправдался. Как сообщает CNN, возглавляемая ей Либерально-демократическая партия получит 310 из 465 мест в парламенте.

Впервые после окончания Второй Мировой войны одной партии удалось заручиться в парламенте Японии двумя третями голосов. Как ожидается, вместе с партнерами по коалиции либеральные демократы получат более 340 мандатов.

"Я благодарна тем, кто отправился на голосование, невзирая на снег и холод. Я хотела получить мандат избирателей, потому что выступаю за ответственную, активную налоговую политику, которая значительно изменит экономическое положение в стране", – заявила глава правительства.