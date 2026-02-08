x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 23:05
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Парламентские выборы в Японии: триумф Санаэ Такаити

Выборы 2026
Япония
время публикации: 08 февраля 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 22:15
Парламентские выборы в Японии: триумф Санаэ Такаити
Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP

Рискованный шаг премьер-министра Японии Санаэ Такаити провести досрочные выборы, чтобы заручиться мандатом избирателей, оправдался. Как сообщает CNN, возглавляемая ей Либерально-демократическая партия получит 310 из 465 мест в парламенте.

Впервые после окончания Второй Мировой войны одной партии удалось заручиться в парламенте Японии двумя третями голосов. Как ожидается, вместе с партнерами по коалиции либеральные демократы получат более 340 мандатов.

"Я благодарна тем, кто отправился на голосование, невзирая на снег и холод. Я хотела получить мандат избирателей, потому что выступаю за ответственную, активную налоговую политику, которая значительно изменит экономическое положение в стране", – заявила глава правительства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook