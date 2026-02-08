Франческа Альбанезе об Израиле: "Общий враг человечества"

Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе выступила в режиме видеосвязи перед участниками проходившего в Дохе форума, организованного телеканалом "Аль-Джазира".

Среди гостей форума, официальное название которого "Палестинский вопрос в движущемся к многополярности мире", были, в том числе главарь ХАМАСа Халид Машаль и министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи.

"Большинство государств мира вооружает Израиль, предоставляет этой стране политическую защиту и экономическую поддержку, вместо того, чтобы остановить ведущийся Израилем геноцид Газы. В то же время западные медиа распространяют геноцидальный нарратив", – заявила давняя союзница палестинских террористов.

Альбанезе призвала международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю и обеспечить соблюдение международного права. "У человечества есть общий враг", – сказала она, не называя Израиль по имени, но подразумевая еврейское государство.