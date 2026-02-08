x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 21:51
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Постоялец дорогого отеля в Тель-Авиве задержан по подозрению в краже полумиллиона шекелей

Полиция
время публикации: 08 февраля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 21:40
Постоялец дорогого отеля в Тель-Авиве задержан по подозрению в краже полумиллиона шекелей
Moshe Shai/FLASH90

Предприниматель из Ор-Иегуды отлучился из машины на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил разбитое окно и пропажу пакета с крупной суммой денег.

Инцидент произошел около трех недель назад. Следствие восстановило события того дня: бизнесмен с утра заехал к матери и взял у нее 500 тысяч шекелей для обмена на доллары, заехал за женой, и вместе они отправились в обменный пункт в Рамат-Гане. Получив 100 тысяч долларов и 180 тысяч шекелей, он положил их в пакет, который спрятал под сиденье автомобиля. Вернувшись в Ор-Иегуду, он на несколько минут зашел к знакомым. Бизнесмен не знал, что от обменника за ним следил 25-летний житель Тель-Авива. Окно в машине вор разбил камнем.

По данным сайта "Мако", полиции потребовалось всего несколько часов, чтобы вычислить вора. Подозреваемый праздновал удачу в одном из дорогих отелей Тель-Авива на набережной. При задержании денег у него не оказалось – в полиции полагают, что он успел передать их сообщникам, которых отказался выдавать. В ближайшие дни прокуратура Тель-Авивского округа предъявит ему обвинения в краже и порче чужого имущества.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 февраля 2026

Задержан иерусалимский вор: найдены три ценные монеты и кислородный генератор
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Олимпиада. У израильского спортсмена украли паспорт
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2025

Военнослужащий уснул в автобусе – и его табельное оружие украли