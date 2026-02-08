Постоялец дорогого отеля в Тель-Авиве задержан по подозрению в краже полумиллиона шекелей

Предприниматель из Ор-Иегуды отлучился из машины на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил разбитое окно и пропажу пакета с крупной суммой денег.

Инцидент произошел около трех недель назад. Следствие восстановило события того дня: бизнесмен с утра заехал к матери и взял у нее 500 тысяч шекелей для обмена на доллары, заехал за женой, и вместе они отправились в обменный пункт в Рамат-Гане. Получив 100 тысяч долларов и 180 тысяч шекелей, он положил их в пакет, который спрятал под сиденье автомобиля. Вернувшись в Ор-Иегуду, он на несколько минут зашел к знакомым. Бизнесмен не знал, что от обменника за ним следил 25-летний житель Тель-Авива. Окно в машине вор разбил камнем.

По данным сайта "Мако", полиции потребовалось всего несколько часов, чтобы вычислить вора. Подозреваемый праздновал удачу в одном из дорогих отелей Тель-Авива на набережной. При задержании денег у него не оказалось – в полиции полагают, что он успел передать их сообщникам, которых отказался выдавать. В ближайшие дни прокуратура Тель-Авивского округа предъявит ему обвинения в краже и порче чужого имущества.