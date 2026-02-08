x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 23:05
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СМИ: власти США депортировали палестинцев в Израиль на частном самолете друга Трампа

Нелегалы
США
Дональд Трамп
время публикации: 08 февраля 2026 г., 22:04 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 22:18
СМИ: власти США депортировали палестинцев в Израиль на частном самолете друга Трампа
AP Photo/Michael Woods

По информации The Guardian, с конца января в Тель-Авив прибыли два рейса из США с депортированными палестинцами на борту. Пассажиры летели на частном самолете в наручниках и кандалах.

По данным издания, 16-местный Gulfstream, на котором доставили палестинцев, принадлежит флоридскому бизнесмену Гилу Дезеру, давнему другу и партнеру Дональда Трампа. Самолет, следовавший из Аризоны, останавливался для дозаправки в Нью-Джерси, Ирландии и Болгарии. 21 января в Израиль были доставлены восемь человек, второй рейс прибыл 1 февраля.

21 января в Израиль были доставлены 8 человек. Второй рейс прибыл в Израиль 1 февраля.

Одним из первых о январском депортационном рейсе сообщило израильское издание "Гаарец". На фотографии, опубликованной "Гаарец", видно, что у трапа самолета пассажиров ждали сотрудники служб безопасности. Депортированных отвезли на контрольно-пропускной пункт возле деревни Нилин.

В США признали депортированных мужчин нелегальными мигрантами. Однако один из них в интервью израильскому изданию +972 Magazine заявил, что он вырос в США.

Гил Дизер и его отец сотрудничали с Трампом при строительстве нескольких жилых башен в Майами и пожертвовали на его президентские кампании не менее 1,3 млн.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 февраля 2026

NYT: глава пограничной стражи США выступал с антисемитскими заявлениями
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 января 2026

США депортировали в Иран трех нелегальных мигрантов, которых связывают с КСИР
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 января 2026

Названо имя человека, убитого сотрудниками ICE в Миннеаполисе. Противоречивые версии