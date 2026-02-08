СМИ: власти США депортировали палестинцев в Израиль на частном самолете друга Трампа

По информации The Guardian, с конца января в Тель-Авив прибыли два рейса из США с депортированными палестинцами на борту. Пассажиры летели на частном самолете в наручниках и кандалах.

По данным издания, 16-местный Gulfstream, на котором доставили палестинцев, принадлежит флоридскому бизнесмену Гилу Дезеру, давнему другу и партнеру Дональда Трампа. Самолет, следовавший из Аризоны, останавливался для дозаправки в Нью-Джерси, Ирландии и Болгарии. 21 января в Израиль были доставлены восемь человек, второй рейс прибыл 1 февраля.

Одним из первых о январском депортационном рейсе сообщило израильское издание "Гаарец". На фотографии, опубликованной "Гаарец", видно, что у трапа самолета пассажиров ждали сотрудники служб безопасности. Депортированных отвезли на контрольно-пропускной пункт возле деревни Нилин.

В США признали депортированных мужчин нелегальными мигрантами. Однако один из них в интервью израильскому изданию +972 Magazine заявил, что он вырос в США.

Гил Дизер и его отец сотрудничали с Трампом при строительстве нескольких жилых башен в Майами и пожертвовали на его президентские кампании не менее 1,3 млн.