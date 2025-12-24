Разрушен дом террориста, участвовавшего в убийстве охранника Шалева Звулуни
время публикации: 24 декабря 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 11:38
Силы ЦАХАЛа разрушили в деревне Базария, восточней Туль-Карема, дом террориста Малика аль-Джабара Салама (Самария), одного из исполнителей теракта на перекрестке Гуш-Эцион.
10 июля 2025 года был осуществлен теракт возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион. Террористы с ножами напали на охранника, тяжело ранили его, похитили его пистолет и застрелили из пистолета. Затем они были нейтрализованы вооруженными гражданскими. В этом теракте погиб 22-летний Шалев Звулуни, житель Кирьят-Арбы.
