Израиль

Разрушен дом террориста, участвовавшего в убийстве охранника Шалева Звулуни

время публикации: 24 декабря 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 11:38
Разрушен дом террориста, участвовавшего в убийстве охранника Шалева Звулуни
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа разрушили в деревне Базария, восточней Туль-Карема, дом террориста Малика аль-Джабара Салама (Самария), одного из исполнителей теракта на перекрестке Гуш-Эцион.

10 июля 2025 года был осуществлен теракт возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион. Террористы с ножами напали на охранника, тяжело ранили его, похитили его пистолет и застрелили из пистолета. Затем они были нейтрализованы вооруженными гражданскими. В этом теракте погиб 22-летний Шалев Звулуни, житель Кирьят-Арбы.

