Нетаниягу в зале суда: "Я спал два с половиной часа"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг критике отказ суда сократить еженедельное число судебных заседаний по его делам.

"Сегодня я пошел спать в четыре утра. В 23:00 у меня был секретный разговор. Я спал два с половиной часа, и это даже не приближается к тому, чтобы начать описывать мою подлинную нагрузку. Это правда, что моя работы выше среднестатистической, но я занимаю должность, которую называют самой сложной должностью в мире", – сказал Нетаниягу.

Он добавил: "Суд единогласно постановил, что я могу и занимать свою должность, и приходить на суд. Я делаю это и прикладываю исключительные усилия. Это очень трудно. Но решение суда нелогично и несправедливо".

Напомним, что ранее суд отклонил просьбу адвокатов Нетаниягу сократить число еженедельных судебных заседаний. По решению суда, заседания будут проходить четыре раза в неделю, а Нетаниягу будет давать показания три раза в неделю.

Адвокат Амит Хадад сообщил суду, что если число заседаний сокращено не будет, он прекратит представлять премьер-министра.