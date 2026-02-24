Автобус сбил женщину на электросамокате в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о ДТП на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, где автобус сбил женщину в возрасте примерно 30 лет, ехавшую на электросамокате.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали ее в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.