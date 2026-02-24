x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 14:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 14:44
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Автобус сбил женщину на электросамокате в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Тель-Авив
время публикации: 24 февраля 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 13:29
Автобус сбил женщину на электросамокате в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о ДТП на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, где автобус сбил женщину в возрасте примерно 30 лет, ехавшую на электросамокате.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали ее в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2026

ДТП в Петах-Тикве, тяжело травмирован мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2026

На 20-м шоссе подросток на самокате получил тяжелые травмы при столкновении с велосипедисткой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

Машина сбила мужчину на электросамокате в Кармиэле, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Мужчина получил тяжелые травмы во время езды на электросамокате по 40-му шоссе