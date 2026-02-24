Полицией задержаны трое похитителей жителя Петах-Тиквы
В начале недели в полицию поступило сообщение об исчезновении 30-летнего жителя Петах-Тиквы. В ходе поисковой операции и следственных мероприятий он был найден избитым в своей машине. Он был госпитализирован.
По версии следствия, преступление произошло на почве финансового конфликта: жертва присвоила деньги, совместно заработанные с подозреваемыми. В ответ те решили применить силу, чтобы вернуть деньги.
Полиция сообщила о задержании трех человек – жителей Рамлы, Лода и Хайфы.
