24 февраля 2026
Израиль

Полицией задержаны трое похитителей жителя Петах-Тиквы

Криминал
время публикации: 24 февраля 2026 г., 18:13 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 18:13
Полицией задержаны трое похитителей жителя Петах-Тиквы
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В начале недели в полицию поступило сообщение об исчезновении 30-летнего жителя Петах-Тиквы. В ходе поисковой операции и следственных мероприятий он был найден избитым в своей машине. Он был госпитализирован.

По версии следствия, преступление произошло на почве финансового конфликта: жертва присвоила деньги, совместно заработанные с подозреваемыми. В ответ те решили применить силу, чтобы вернуть деньги.

Полиция сообщила о задержании трех человек – жителей Рамлы, Лода и Хайфы.

Израиль
