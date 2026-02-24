Суд оценил в 25 тысяч шекелей "неоправданно" низкую оценку бизнеса в интернете

Окружной суд обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 25 тысяч шекелей фирме по производству окон за низкую оценку, поставленную бизнесу в интернете без каких-либо комментариев.

Сайт "Мако" пишет, что в центре судебного разбирательства оказался конфликт между двумя частными предпринимателями, арендующими рядом помещения. Один из них обвинил другого в "незаконном захвате" общей площади и поставил его бизнесу "одну звезду", это привело к снижению рейтинга с 5 звезд до 4,7 звезды.

Владелец фирмы, на рейтинге которой негативно отразился конфликт, обратился в суд, обвинив ответчика в клевете. Ответчик утверждал, что он не совершил ничего противозаконного и поскольку фирма истца оказывает "общественные услуги", он поставил ему оценку, отражающую не качество услуг, а поведение владельца. Получив иск, ответчик удалил оценку из интернета.