Израиль

Криминал в арабском секторе: в Рамэ убит мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 24 февраля 2026 г., 18:40 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 19:02
Криминал в арабском секторе: в Рамэ убит мужчина
Пресс-служба МАДА

В Рамэ, к востоку от Кармиэля, в криминальном инциденте был убит мужчина (примерно 25 лет). Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина скончался от полученных ран до приезда "скорой".

Полиция устанавливает личность погибшего и расследует обстоятельства убийства. По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 54 израильских араба.

