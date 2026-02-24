Впервые сотрудники консульства США выедут в поселение для оказания услуг американским гражданам
время публикации: 24 февраля 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 18:57
Посольство США в Иерусалиме сообщило, что в рамках программы Freedom 250 будет организован выездной консульский прием в поселении Эфрат. Первый консульский прием в израильском поселении пройдет 27 февраля.
В сообщении отмечается, что в ближайшие месяцы выездные приемы будут организованы в Рамалле, Бейтар-Илите, Хайфе, Нетании и Бейт-Шемеше.
В сообщении, опубликованном в Х-блоге посольства, подчеркивается, что в каждом из перечисленных населенных пунктов сотрудники консульства будут работать один день.
