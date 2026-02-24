На стройке в районе Офакима на рабочего упала металлическая плита

На строительстве дорожной инфраструктуры в окрестностях Офакима произошла производственная авария: металлическая плита упала на одного из рабочих. На месте действуют "Маген Давид Адом", "Ихуд Ацала" и пожарно-спасательная служба.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, 34-летнему мужчине, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии с множественными травмами.