x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 16:33
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На стройке в районе Офакима на рабочего упала металлическая плита

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 24 февраля 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 15:59
На стройке в районе Офакима на рабочего упала металлическая плита
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

На строительстве дорожной инфраструктуры в окрестностях Офакима произошла производственная авария: металлическая плита упала на одного из рабочих. На месте действуют "Маген Давид Адом", "Ихуд Ацала" и пожарно-спасательная служба.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, 34-летнему мужчине, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook