Глава МИД Ирана: "Соглашение может быть достигнуто в кратчайшие сроки"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети Х о том, что Тегеран, опираясь на достигнутые договоренности в предыдущем раунде, возобновит переговоры с США в Женеве с целью достичь "справедливого" соглашения в кратчайшие сроки.

"Нам предоставилась редкая возможность заключить беспрецедентное соглашение, которое решит проблемы обеих сторон и будет служить взаимным интересам. Соглашение достижимо только в том случае, если приоритет получит дипломатия", – написал он.

При этом Аракчи подчеркнул, что его страна "не остановится ни перед чем, чтобы защитить свой суверенитет".

Источники в арабских СМИ сообщают, что Иран передал напрямую США свои предложения по преодолению разногласий, что станет основой для третьего раунда переговоров.