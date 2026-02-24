x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Ирана: "Соглашение может быть достигнуто в кратчайшие сроки"

США
Иран
время публикации: 24 февраля 2026 г., 20:09 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 20:14
Глава МИД Ирана: "Соглашение может быть достигнуто в кратчайшие сроки"
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети Х о том, что Тегеран, опираясь на достигнутые договоренности в предыдущем раунде, возобновит переговоры с США в Женеве с целью достичь "справедливого" соглашения в кратчайшие сроки.

"Нам предоставилась редкая возможность заключить беспрецедентное соглашение, которое решит проблемы обеих сторон и будет служить взаимным интересам. Соглашение достижимо только в том случае, если приоритет получит дипломатия", – написал он.

При этом Аракчи подчеркнул, что его страна "не остановится ни перед чем, чтобы защитить свой суверенитет".

Источники в арабских СМИ сообщают, что Иран передал напрямую США свои предложения по преодолению разногласий, что станет основой для третьего раунда переговоров.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 февраля 2026

Reuters: Иран близок к соглашению с Китаем о поставках гиперзвуковых противокорабельных ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 февраля 2026

Reuters: Израиль угрожает Ливану ударами по гражданской инфраструктуре
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 февраля 2026

Трамп назвал "фейком" публикации о предостережении генерала Дэна Кейна от удара по Ирану