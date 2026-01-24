В северной части сектора Газы ликвидированы террористы, заложившие взрывное устройство

Силы Северной бригады, действующие в северной части сектора Газы, заметили нескольких террористов, которые пересекли "желтую линию", заложили взрывное устройство в этом районе и приблизились к израильским военнослужащим, создав непосредственную угрозу.

Сразу после обнаружения целей ВВС ЦАХАЛе, действуя в соответствии с указаниями наземных сил, нанесли удар и ликвидировали террористов.

Силы ЦАХАЛа под командованием Южного военного округа дислоцированы в данном районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.