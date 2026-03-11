x
Мир

Пентагон: в ходе военных действий против Ирана ранены 140 американских военнослужащих

время публикации: 11 марта 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 10:38
AP Photo/Mark Schiefelbein

Министерство обороны США подтвердило, что в ходе начавшихся 28 февраля военных действий против Ирана ранения получили около 140 американских военнослужащих. Большинство ранений было легкими.

"За десять дней операции "Эпическая ярость" были ранены около 140 военнослужащих. Подавляющее большинство из них – легко. 108 военных уже вернулись на службу. Состояние восьми человек тяжелое, они получают самую лучшую помощь", – сказал пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

В результате военных действий погибли семь американских солдат. Пентагон сообщил, что еще один военнослужащий скончался в Кувейте из-за проблем со здоровьем.

