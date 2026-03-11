Замир укрепляет Северный военный округ: "Голани" перебрасываются на север

После оперативной оценки ситуации глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился перевести боевую группу бригады "Голани" из Южного военного округа в распоряжение Северного военного округа.

В дальнейшем, в соответствии с оценкой ситуации, будет принято решение о возможном усилении дополнительными подразделениями.

В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит решительно действовать против "Хизбаллы", решившей присоединиться к военным действиям против Израиля под покровительством террористического иранского режима.