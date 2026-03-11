Чемпионат мира по бейсболу. Результаты сборной Израиля
время публикации: 11 марта 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 10:24
Близится к завершению групповой этап World Baseball Classic (чемпионата мира по бейсболу).
Сборная Израиля заняла третье место в группе и в четвертьфинал не вышла.
Из нашей группы в четвертьфинал вышли сборные Венесуэлы и Доминиканской республики.
Результаты сборной Израиля:
Израиль - Венесуэла 3:11.
Никарагуа - Израиль 0:5 (сборная Никарагуа проиграла все матчи, заняла последнее место в группе и сыграет в квалификации).
Доминиканская республика - Израиль 10:1.
Израиль - Нидерланды 6:2 (голландцы - действующие чемпионы Европы и наиболее успешная из европейских сборных).
Матчи плэй-офф пройдут в Майами и Хьюстоне.
Четвертьфиналы состоятся 13 марта.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026