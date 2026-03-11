Чемпионат мира по бейсболу. Результаты сборной Израиля

Близится к завершению групповой этап World Baseball Classic (чемпионата мира по бейсболу).

Сборная Израиля заняла третье место в группе и в четвертьфинал не вышла.

Из нашей группы в четвертьфинал вышли сборные Венесуэлы и Доминиканской республики.

Результаты сборной Израиля:

Израиль - Венесуэла 3:11.

Никарагуа - Израиль 0:5 (сборная Никарагуа проиграла все матчи, заняла последнее место в группе и сыграет в квалификации).

Доминиканская республика - Израиль 10:1.

Израиль - Нидерланды 6:2 (голландцы - действующие чемпионы Европы и наиболее успешная из европейских сборных).

Матчи плэй-офф пройдут в Майами и Хьюстоне.

Четвертьфиналы состоятся 13 марта.