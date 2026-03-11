После удара по военному заводу в Брянске объявлен траур

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 11 марта днем траура по погибшим в результате украинского ракетного удара. По официальной информации, жертвами атаки стали шесть человек, 37 получили ранения.

"Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта", – сообщил чиновник, рекомендовав жителям города как можно меньше выходить на улицу и держать окна закрытыми из-за задымления продуктами горения.

Вооруженные силы Украины подтвердили, что удар был нанесен по заводу микроэлектроники "Кремний Эл", на котором производятся системы управления ракетных вооружений. ВСУ задействовали ракеты Storm Shadow, которые производятся Великобританией и Францией.

"Наши воины поразили один из важных российских военных заводов – в Брянске. Этот завод делал электронику, комплектующие для российских ракет. Именно тех, которые бьют по нашим городам, по нашим селам, по гражданским", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Фактически это у них общая война – что в России, что у иранского режима, что в Северной Корее. Это у них общая агрессия – против Запада, против всего демократического мира, против того, что народы и государства имеют свои права и имеют реальное значение", – добавил украинский лидер.