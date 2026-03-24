В Беэр-Шеве задержана женщина, бросавшаяся с ножами на прохожих
время публикации: 24 марта 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 17:18
В Беэр-Шеве полиция задержала женщину, которая бросалась с ножами на прохожих.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что очевидцам удалось обезоружить нападавшую самостоятельно, и они удерживали ее до приезда полицейских.
По предварительным данным, речь идет о женщине с психическим расстройством. На данном этапе версия попытки теракта не рассматривается.
