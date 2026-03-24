24 марта 2026
последняя новость: 17:53
Израиль

В Беэр-Шеве задержана женщина, бросавшаяся с ножами на прохожих

время публикации: 24 марта 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 17:18
В Беэр-Шеве задержана женщина, бросавшаяся с ножами на прохожих
Пресс-служба полиции Израиля

В Беэр-Шеве полиция задержала женщину, которая бросалась с ножами на прохожих.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что очевидцам удалось обезоружить нападавшую самостоятельно, и они удерживали ее до приезда полицейских.

По предварительным данным, речь идет о женщине с психическим расстройством. На данном этапе версия попытки теракта не рассматривается.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

Подозрение на теракт в центре Рамат-Гана: задержан житель деревни Джат
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2026

Жительница Хайфы обвиняется в убийстве партнера во время воздушной тревоги
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 февраля 2026

Порноактриса-трансгендер напала на мужчину, отказавшегося от секса из-за того, что она не еврейка