Правительство одобрило выделение в Иерусалиме участка под строительство посольства США
время публикации: 24 марта 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 22:40
Правительство одобрило выделить участок на площади Алленби в Иерусалиме под строительство постоянного здания посольства США.
Соответствующее предложение было выдвинуто Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром строительства и жилищного хозяйства Хаимом Кацем. Они подчеркнули, что речь идет о значимом шаге, завершающем важный политический процесс, начавшийся со смелого и исторического решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в его первый срок признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов.
