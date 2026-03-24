Правительство одобрило выделение в Иерусалиме участка под строительство посольства США

Правительство одобрило выделить участок на площади Алленби в Иерусалиме под строительство постоянного здания посольства США.

Соответствующее предложение было выдвинуто Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром строительства и жилищного хозяйства Хаимом Кацем. Они подчеркнули, что речь идет о значимом шаге, завершающем важный политический процесс, начавшийся со смелого и исторического решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в его первый срок признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов.