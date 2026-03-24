x
24 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство одобрило выделение в Иерусалиме участка под строительство посольства США

США
Израиль
Иерусалим
время публикации: 24 марта 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 22:40
Правительство одобрило выделение в Иерусалиме участка под строительство посольства США
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство одобрило выделить участок на площади Алленби в Иерусалиме под строительство постоянного здания посольства США.

Соответствующее предложение было выдвинуто Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром строительства и жилищного хозяйства Хаимом Кацем. Они подчеркнули, что речь идет о значимом шаге, завершающем важный политический процесс, начавшийся со смелого и исторического решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в его первый срок признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
