В Рош а-Аине в криминальном инциденте ранены двое мужчин, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 24 марта 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 22:34
В криминальном инциденте на улице Хотмей а-Мегила были ранены двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых (примерно 30 лет) тяжелое, второй получил легкие ранения.
Раненые доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
