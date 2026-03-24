Стрельба и драка привели к закрытию ресторана и бара в Хайфе
время публикации: 24 марта 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 17:53
Офицер оперативного отдела полиции Хайфы Авишай Эзра подписал административные приказы о закрытии ресторана в Немецкой колонии и бара в районе Центра Конгрессов.
В сообщении полиции говорится, что причиной закрытия ресторана стала стрельба в его помещении, в результате которой были раненые, причиной закрытия бара стала массовая драка.
После обоих инцидентов были проведены беседы с владельцами заведений, по итогам которых было принято решение о закрытии в связи с опасением, что их дальнейшая деятельность представляет угрозу общественной безопасности.
Административный ордер о закрытии действует до 26 апреля.
