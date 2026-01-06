В Тель-Авиве закрыт еще один "бордель на дому"

Детективы полиции совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) выявили в Тель-Авиве, на улице Лапидот, квартиру, которая использовалась как бордель.

В квартире были обнаружены двое клиентов, пользующихся сексуальными услугами. Им выписали административные штрафы по 2000 шекелей каждому.

Во время обыска в квартире полицейские изъяли предметы, которые использовались для оказания сексуальных услуг. Также были обнаружены наркотики для личного употребления, 14500 шекелей наличными и четыре мобильных телефона.

Владелец квартиры будет вызван на допрос.