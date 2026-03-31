Поданы предварительные обвинения 60-летнему педофилу из Иерусалима: годами насиловал детей

Полиция Иерусалима завершила расследование в отношении 60-летнего жителя столицы Иешуа Атии, в суд подана обвинительная декларация (предварительное обвинительное заключение). Атия будет обвинен в сексуализированном насилии в отношении четырех несовершеннолетних.

Иешуа Атия был задержан 9 марта текущего года в аэропорту "Бен-Гурион" по возвращении из-за рубежа. В ходе тщательного и сложного расследования были собраны доказательств и свидетельские показания по подозрению в совершении содомии, развратных действий и других видов сексуализированного насилия в отношении несовершеннолетних на протяжении нескольких лет.

Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемого под стражей. В понедельник, после сбора доказательной базы иерусалимская прокуратура подала обвинительную декларацию. Срок содержания подозреваемого под стражей продлен судом до пятницы, обвинение ожидается в ближайшие дни.