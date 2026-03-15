Полиция опубликовала имя и фото педофила из Иерусалима в поисках дополнительных жертв

Мировой суд Петах-Тиквы удовлетворил просьбу следственного отдела полиции Иудеи и Самарии и разрешил публикацию фотографии и имени молодого человека, задержанного за сексуализированное насилие в отношении ребенка.

По сообщению полиции, 23-летний житель Иерусалима Цви Дов Лифшиц подозревается в том, что он заманил маленькую девочку на чердак здания, обещая дать ей конфету, после чего совершил тяжкие преступления сексуального характера.

В пятницу суд продлил срок его предварительного задержания на шесть дней. Полиция обращается к общественности с просьбой: располагающих информацией о других возможных жертвах, пострадавших от действий подозреваемого, обратиться в любое отделение полиции или позвонить на номер 100.