Мужчина в критическом состоянии после падения с высоты в Ярке
время публикации: 24 мая 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 22:21
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Ярке (Западная Галилея) мужчина (примерно 50 лет) упал с высоты примерно четырех метров и получил тяжелую травму головы.
Прибывшие на место парамедики обнаружили пострадавшего без сознания, пульса и дыхания и начали реанимационные мероприятия. Мужчина был эвакуирован в больницу в Нагарии в критическом состоянии.
