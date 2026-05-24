Мужчина в критическом состоянии после падения с высоты в Ярке

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Ярке (Западная Галилея) мужчина (примерно 50 лет) упал с высоты примерно четырех метров и получил тяжелую травму головы.

Прибывшие на место парамедики обнаружили пострадавшего без сознания, пульса и дыхания и начали реанимационные мероприятия. Мужчина был эвакуирован в больницу в Нагарии в критическом состоянии.