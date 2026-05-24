На этой неделе ВВС ЦАХАЛа получат первый новый самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus

По информации телеканала "Кан-11", военно-воздушные силы ЦАХАЛа готовятся принять на этой неделе новый самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus. Это первый из восьми заправщиков, закупленных у США.

Ожидается, что второй самолет будет получен ЦАХАЛом примерно через месяц.

Новые машины заменят "ветеранов" – самолеты-заправщики "Реэм", находящиеся в эксплуатации более 50 лет. Несмотря на солидный возраст, "Реэмы" участвовали в ударах по целям в Иране.