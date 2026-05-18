Израиль

Самолеты-заправщики ВВС США могут остаться в аэропорту Бен-Гурион до конца года

время публикации: 18 мая 2026 г., 21:24 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 21:26
Chaim Goldberg/Flash90

Израиль получил от американской стороны сообщение о том, что десятки военных самолетов-заправщиков ВВС США, размещенных в аэропорту Бен-Гурион, останутся там как минимум до конца года, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Военные самолеты занимают практически все доступные стоянки в аэропорту. На прошлой неделе глава Управления гражданской авиации Шмуэль Закай направил письмо министру транспорта, в котором предупредил, что "аэропорт "Бен-Гурион" функционирует как военная база, а не как гражданский аэропорт". Аналогичная ситуация сложилась и в южном аэропорту Рамон.

12-й канал отмечает, что присутствие американских военных самолетов может серьезно осложнить предстоящий летний сезон: иностранные авиакомпании не смогут увеличить частоту рейсов в Израиль, что скажется и на ценах на авиабилеты.

