После ликвидации в Бейруте жителей поселков на границе с Ливаном попросили соблюдать осторожность

Глава регионального совета Мером а-Галиль Амит Софер обратился к жителям приграничных поселков с призывом строго соблюдать указания Командования тыла и воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях, не являющихся необходимыми.

Это обращение было разослано по итогам оценки ситуации военными после удара по Бейруту, в ходе которого был ликвидирован командир подразделения "Радуан".

Амит Софер подчеркнул, что остальные указания для гражданского населения на данный момент остаются без изменений.

По данным новостной службы "Кан Бет", на севере Израиля отменены массовые мероприятия, намеченные на вечер.