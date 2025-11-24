x
Осужденный из Кафр-Бары арестован за конокрадство

Полиция
время публикации: 24 ноября 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 10:10
Осужденный из Кафр-Бары арестован за конокрадство
Пресс-служба полиции Израиля

Житель арабской деревни Кафр-Бара примерно 30 лет был задержан полицией по подозрению в похищении четырех лошадей из мошава Сде-Варбург (округ А-Шарон).

Лошади, общая стоимость которых оценивается примерно в 75 тысяч шекелей, были возвращены законным владельцам.

Выяснилось, что задержанный уклоняется от отбывания наказания по другому делу, по которому ему было назначено судом 42 месяца лишения свободы.

