В Меа-Шеарим ультраортодоксы забросали камнями автомобиль мэра Иерусалима
время публикации: 24 ноября 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 21:26
На улице Авиноама Йелина в иерусалимском квартале Меа-Шеарим ультраортодоксы забросали камнями автомобиль, в котором находился мэр города Моше Леон. Никто из находившихся в машине не пострадал, но камнем разбито одно из стекол.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия находятся сотрудники полицейского отделения "Лев", ведется розыск причастных к этому инциденту.