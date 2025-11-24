x
24 ноября 2025
Израиль

В Меа-Шеарим ультраортодоксы забросали камнями автомобиль мэра Иерусалима

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 24 ноября 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 21:26
Мэр Иерусалима Моше Леон
Noam Rivkin Fenton/Flash90

На улице Авиноама Йелина в иерусалимском квартале Меа-Шеарим ультраортодоксы забросали камнями автомобиль, в котором находился мэр города Моше Леон. Никто из находившихся в машине не пострадал, но камнем разбито одно из стекол.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия находятся сотрудники полицейского отделения "Лев", ведется розыск причастных к этому инциденту.

