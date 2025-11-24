x
Израиль

СМИ: в Шхеме убит террорист, причастный к гибели Элии Гилеля и Диего Швиша Харсаджа

Погибшие
Террористы
время публикации: 24 ноября 2025 г., 22:47
старший сержант Элия Гилель и старший сержант Диего Швиша Харсадж
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа, МАГАВ и ШАБАКа в Шхеме был убит террорист, причастный к гибели двух бойцов бригады "Кфир".

Палестинские источники сообщают имя ликвидированного террориста - Абдул Рауф Иштаэ. 30 мая 2024 года, находясь за рулем автомобиля, он недалеко от Шхема совершил наезд на израильтян. В результате "автомобильного теракта" погибли 20-летний старший сержант Элия Гилель и 20-летний старший сержант Диего Швиша Харсадж. Оба служили в 90-м батальоне "Нахшон" бригады "Кфир".

Ранее военные сообщили, что в ходе контртеррористической операции в восточной части Шхема завязалась перестрелка между израильскими военными и боевиком.

Израиль

