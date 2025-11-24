x
24 ноября 2025
24 ноября 2025
24 ноября 2025
24 ноября 2025
Израиль

Левин просит отклонить апелляции против назначения судьи Йосефа Бен-Хамо

Верховный суд/БАГАЦ
Ярив Левин
военная прокуратура
время публикации: 24 ноября 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 15:45
Левин просит отклонить апелляции против назначения судьи Йосефа Бен-Хамо
Yonatan Sindel/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин направил в БАГАЦ письмо с требованием отклонить просьбу о приостановке назначения судьи Йосефа Бен-Хамо на должность контролирующего расследования по делам военной прокуратуры и о сливе следственной информации по делу "Сде-Тейман".

Левин аргументирует тем, что речь идет о серьезной вероятности того, что цель расследование – замести правду под ковер и не довести дело до конца. В своем письме он указывает, что расследование ведется крайне медленно, и началось оно при сопровождении лица, находящегося в конфликте интересов, без выполнения на первых этапах самых необходимых действий.

Уже несколько недель расследование идет без какого-либо сопровождения и контроля, который необходим с учетом важности и щепетильности дела. Министр юстиции указывает, что в постановлении суда было ясно сказано, что это назначение необходимо, и постоянные попытки заморозить суд теми или иными петициями наносят расследованию необратимый ущерб.

Израиль
