24 ноября 2025
Ранен водитель, пытавшийся сбить полицейских возле перекрестка Тель-Шева

время публикации: 24 ноября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 15:26
Ранен водитель, пытавшийся сбить полицейских возле перекрестка Тель-Шева
Flash90

Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь при задержании преступника, который пытался совершить наезд на полицейских возле перекрестка Тель-Шева. Как сообщает "Исраэль а-Йом", водитель машины получил огнестрельное ранение в руку, он был доставлен в больницу "Сорока". Его сопровождает полиция: он находится под арестом.

Водитель машины не отреагировал на приказ остановиться для досмотра в рамках полицейской операции "Новый порядок", проводящейся правоохранительными органами в арабском и бедуинском секторе. Вместо этого он попытался совершить наезд на полицейских, а затем скрылся с места происшествия.

Полиция вела погоню за преступником, в ходе погони было применено огнестрельное оружие. Сообщается, что местные жители пытались напасть на полицейских и предотвратить задержание преступника, полиция применила средства для разгона беспорядков.

"Маген Давид Адом" сообщает об оказании помощи четверым пострадавшим в ходе инцидента у перекрестка Тель-Шева: три человека получили легкие травмы в результате наезда автомобиля, водитель, мужчина в возрасте около 30 лет, доставлен в состоянии средней степени тяжести с огнестрельным ранением в плечо.

