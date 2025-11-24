Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 24 ноября, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Вечером и в ночь на вторник ожидаются дожди с грозами, возможны затопления.

В Иерусалиме – 16-27 градусов, в Тель-Авиве – 20-29, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 19-30, на побережье Мертвого моря – 21-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 20-150 см. Вечером-ночью купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник – резкое похолодание, дожди. В среду – прохладно и малооблачно. В четверг-пятницу – повышение температуры, солнечно.