x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 06:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 06:01
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 24 ноября: небольшое понижение температуры, вечером начнутся дожди

Погода
Дожди
время публикации: 24 ноября 2025 г., 05:27 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 05:36
Прогноз погоды в Израиле на 24 ноября: небольшое понижение температуры, вечером начнутся дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 24 ноября, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Вечером и в ночь на вторник ожидаются дожди с грозами, возможны затопления.

В Иерусалиме – 16-27 градусов, в Тель-Авиве – 20-29, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 19-30, на побережье Мертвого моря – 21-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 20-150 см. Вечером-ночью купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник – резкое похолодание, дожди. В среду – прохладно и малооблачно. В четверг-пятницу – повышение температуры, солнечно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook