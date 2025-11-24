МАХАШ проверит жалобы подозреваемого в угоне мотоцикла на жестокое обращение в полиции

Судья мирового суда в Иерусалиме Гад Аренберг потребовал от начальника отделения полиции "Мория" в Иерусалиме объяснить, почему подозреваемого в угоне мотоцикла, закованного в наручники и кандалы, заставили несколько часов стоять на коленях.

Сайт Walla News пишет, что подозреваемый – нелегал из палестинской автономии. Он был задержан за рулем машины, на которой перевозил угнанный мотоцикл. Полицейские утверждают, что угонщик пытался скрыться, врезался в патрульную машину, а затем попытался сбежать. Адвокат от общественной адвокатуры, приехавший в отделение полиции, застал своего клиента сидящим на коленях в течение нескольких часов.

В присутствии адвоката задержанный заявил, что по дороге в отделение полиции его били четверо сотрудников полиции, они также применили электрошокер. Адвокат утверждает, что на теле его клиента следы от ударов, а также от наручников. При этом полицейские утверждали, что действовали в полном соответствии с инструкциями.

Судья Гад Аренберг распорядился отправить задержанного на медицинское освидетельствование, а также отдал распоряжение МАХАШ проверить действия сотрудников полиции.