x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 01:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 01:16
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАХАШ проверит жалобы подозреваемого в угоне мотоцикла на жестокое обращение в полиции

Полиция
Суд
время публикации: 24 ноября 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 01:16
МАХАШ проверит жалобы подозреваемого в угоне мотоцикла на жестокое обращение в полиции
Chaim Goldberg/Flash90

Судья мирового суда в Иерусалиме Гад Аренберг потребовал от начальника отделения полиции "Мория" в Иерусалиме объяснить, почему подозреваемого в угоне мотоцикла, закованного в наручники и кандалы, заставили несколько часов стоять на коленях.

Сайт Walla News пишет, что подозреваемый – нелегал из палестинской автономии. Он был задержан за рулем машины, на которой перевозил угнанный мотоцикл. Полицейские утверждают, что угонщик пытался скрыться, врезался в патрульную машину, а затем попытался сбежать. Адвокат от общественной адвокатуры, приехавший в отделение полиции, застал своего клиента сидящим на коленях в течение нескольких часов.

В присутствии адвоката задержанный заявил, что по дороге в отделение полиции его били четверо сотрудников полиции, они также применили электрошокер. Адвокат утверждает, что на теле его клиента следы от ударов, а также от наручников. При этом полицейские утверждали, что действовали в полном соответствии с инструкциями.

Судья Гад Аренберг распорядился отправить задержанного на медицинское освидетельствование, а также отдал распоряжение МАХАШ проверить действия сотрудников полиции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2025

Глава "Лахав-433" Мени Биньямин подал прошение об отпуске в связи с расследованием
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Полицейский из Иерусалима продавал фиктивные разрешения на въезд палестинским нелегалам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Пять пограничников задержаны по подозрению в провозе нелегалов из ПА