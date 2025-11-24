Скрывающийся от полиции автомобиль сбил людей возле Тель-Шевы
время публикации: 24 ноября 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 15:06
Полиция преследует автомобиль, который сбил людей неподалеку от Тель-Шевы и скрылся с места преступления. По одной из версий, машина уходила от полицейской погони.
Полиция отмечает, что речь идет о криминальном происшествии, а не о теракте. Водитель машины не остановился на указание полиции, проводящей выборочные проверки транспорта в рамках операции "Новый порядок" в арабском и бедуинском секторе.
Автомобиль увеличил скорость и начал уходить от погони, сбив нескольких человек на перекрестке Тель-Шева.
Информация уточняется.