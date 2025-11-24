x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 15:47
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скрывающийся от полиции автомобиль сбил людей возле Тель-Шевы

время публикации: 24 ноября 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 15:06
Скрывающийся от полиции автомобиль сбил людей возле Тель-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция преследует автомобиль, который сбил людей неподалеку от Тель-Шевы и скрылся с места преступления. По одной из версий, машина уходила от полицейской погони.

Полиция отмечает, что речь идет о криминальном происшествии, а не о теракте. Водитель машины не остановился на указание полиции, проводящей выборочные проверки транспорта в рамках операции "Новый порядок" в арабском и бедуинском секторе.

Автомобиль увеличил скорость и начал уходить от погони, сбив нескольких человек на перекрестке Тель-Шева.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook